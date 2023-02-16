Столтенберг: НАТО усилит военную поддержку Грузии и Молдовы
2023-02-16 00:46
Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил о готовности повысить оборонный потенциал Грузии и Молдовы.
В хаде встречи в Брюсселе главы оборонных ведомств государств НАТО приняли решение об оказании военной поддержки Молдовы и Грузии, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы договорились усилить обороноспособность партнеров НАТО, в том числе Грузии, Молдовы, Боснии и Герцеговины", - сказал он.
Столтенберг отметил, что для НАТО эти страны остаются "важными партнерами", которые "столкнулись с российской угрозой".
Опубликовано: Максим Алексеев