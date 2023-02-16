МЭА: в январе Россия увеличила экспорт нефти

Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, согласно которому экспорт нефти из РФ в январе увеличился на 400 тыс. баррелей в сутки.

Общий показатель экспорта российской нефти достиг 8,2 млн баррелей в сутки, а доходы выросли в сравнении с декабрем 2022 года на 0,7 млрд долларов.

Рост зафиксирован, несмотря на сокращение поставок российской нефти в Европу на 450 тыс. баррелей в сутки.

При этом объемы экспортных поставок нефтепродуктов сохранились на декабрьском уровне в 3,1 млн баррелей в сутки.