Эмир Кустурица тал президентом российского кинофестиваля

Эмир Кустурица стал президентом XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске.

Примечательно, что в 1981 году сам Кустурица дебютировал в качестве режиссера именно на этом фестивале.

Тогда Кустурица получил главный приз кинофестиваля из рук народного артиста РФ Сергея Соловьева, который возглавлял мероприятие почти 20 лет.

Теперь Эмиру Кустурице предстоит оценивать работы молодых режиссеров и решать, кто из них достоин награды.