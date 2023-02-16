La Nacion: американские спецслужбы хотят получить от Аргентины данные о беременных россиянках

Издание La Nacion сообщает, что власти США направили в Аргентину запрос на информацию о беременных россиянках, въехавших в страну.

По сведениям издания, этим вопросом заинтересовался американский Департамент внутренней безопасности.

В Соединенных Штатах считают, что данное дело может затронуть их интересы, поскольку при наличии аргентинского гражданства можно получить визу в США на срок до 10 лет.

Тем временем в Аргентине начали приостанавливать и отменять ВНЖ для граждан России. которые получили его при рождении ребенка.