La Nacion: американские спецслужбы хотят получить от Аргентины данные о беременных россиянках
2023-02-16 01:14
Издание La Nacion сообщает, что власти США направили в Аргентину запрос на информацию о беременных россиянках, въехавших в страну.
По сведениям издания, этим вопросом заинтересовался американский Департамент внутренней безопасности.
В Соединенных Штатах считают, что данное дело может затронуть их интересы, поскольку при наличии аргентинского гражданства можно получить визу в США на срок до 10 лет.
Тем временем в Аргентине начали приостанавливать и отменять ВНЖ для граждан России. которые получили его при рождении ребенка.
Опубликовано: Светлана Репина