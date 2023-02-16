Bloomberg: планы Запада по поставкам танков на Украину провалились

Агентство Bloomberg сообщает, что Украина не получит от Германии обещанное количество танков.

Согласно заявлению главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия готова передать Киеву 30 танков Leopard 2 A4.

Однако выяснилось, что многие из этих боевых машин пока не могут использоваться в бою, поскольку нуждаются в ремонте.

По мнению аналитиков агентства, такое развитие событий говорит о том, что попытка Запада усилить военную поддержку Украины провалилась.