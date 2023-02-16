Bloomberg: планы Запада по поставкам танков на Украину провалились
2023-02-16 01:51
Агентство Bloomberg сообщает, что Украина не получит от Германии обещанное количество танков.
Согласно заявлению главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия готова передать Киеву 30 танков Leopard 2 A4.
Однако выяснилось, что многие из этих боевых машин пока не могут использоваться в бою, поскольку нуждаются в ремонте.
По мнению аналитиков агентства, такое развитие событий говорит о том, что попытка Запада усилить военную поддержку Украины провалилась.
Опубликовано: Светлана Репина