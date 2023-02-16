Вучич: ложный патриотизм и деньги из-за границы не смогу раскачать Сербию
2023-02-16 02:06
Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал недавний протест оппозиционных сил в Белграде.
Он заявил, что страну не смогут дестабилизировать ни ложный патриотизм, ни деньги из-за границы.
Вучич считает, что протестующие могли быть пророссийскими или нет, но они точно оказались анисербскими.
По его словам, эти люди выступили против своего народа. Участники акции в Белграде протестовали против «франко-германского» плана по урегулированию ситуации в Сербии.
Опубликовано: Светлана Репина