Вучич: ложный патриотизм и деньги из-за границы не смогу раскачать Сербию

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал недавний протест оппозиционных сил в Белграде.

Он заявил, что страну не смогут дестабилизировать ни ложный патриотизм, ни деньги из-за границы.

Вучич считает, что протестующие могли быть пророссийскими или нет, но они точно оказались анисербскими.

По его словам, эти люди выступили против своего народа. Участники акции в Белграде протестовали против «франко-германского» плана по урегулированию ситуации в Сербии.