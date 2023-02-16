Rzeczpospolita: в Польше увидели «нечто таинственное» в обвале ВВП

Издание Rzeczpospolita опубликовало материал Григория Семенчика, который увидел «нечто таинственное» в обвале ВВП Польши.

Обозреватель обращает внимание, что рынок труда в стране сохранил стабильность, объемы производства растут, но ВВП при этом снизился на 2,4% по итогам четвертого квартала прошлого года.

Журналист напоминает, что по этому показателю Польша оказалась худшей среди всех стран Евросоюза.

Для примера: ВВП Чехии за тот же период снизился на 0,3%, Венгрии – на 0,4%. ВВП всей еврозоны вырос на 0,3%.