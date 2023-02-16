Из-за разлива азотной кислоты в США закрыты школы и дороги, а люди эвакуированы

Шоссе I-10 недалеко от американского Тусона в штате Аризона остается закрытым в среду из-за разлива жидкой азотной кислоты. Местное население было эвакуировано. Некоторые школы и технопарк Аризонского университета также.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что это будет продолжительное закрытие.

Было выпущено предупреждение о парах высококоррозионной бесцветной жидкости. По словам местных властей, длительное воздействие низких концентраций или кратковременное воздействие высоких концентраций может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья.

Жителям в радиусе менее километра от места аварии было приказано покинуть город. Людям в радиусе почти пяти километров рекомендовано оставаться дома и выключать системы кондиционирования воздуха, которые подают наружный воздух.

Разлив произошел во вторник, 14 февраля после аварии грузовика, в результате которой погиб водитель. Подробности катастрофы пока неизвестны.