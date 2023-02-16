Отец хоккеиста Овечкина скончался

Отец знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Михаил Овечкин умер в возрасте 71 года.

О том, что родитель знаменитого хоккеиста Александра Овечкина ушел из жизни, стало известно 15 февраля. О потере близкого человека сообщил сам спортсмен.

Звезда хоккея поблагодарил всех за поддержку, призвав не беспокоить его семью в это тяжелое время, дав пережить горе в связи с утратой любимого отца.

14 февраля Александр вылетел к близкому родственнику, когда тот уже находился в больнице.