The Time предсказал Франции роль ведущей военной державы НАТО в Европе

По мнению обозревателей The Time в ближайшее время Франция может потеснить Британию в роли ведущей военной державы НАТО в Европе.

Франция располагает большим числом боевых самолетов различного назначения, кораблей и военнослужащим при менишьх расходах на национальную оборону, пишет The Time.

Такие выводы были сделаны на основании оценок института стратегических исследований (IISS). При сохраняющихся тенеденциях Франция потеснит Великобританию в роли ведущей державы НАТО в Европе, полагают эксперты.

В 2022 году Великобритания потратила на оборону на 13 миллиардов долларов больше, чем Франция. Однако, французский военный потенциал значительно превосходит британский.