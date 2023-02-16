Веру Брежневу вырезали из сериала «Мажор»

С начал СВО певица гневно высказывается о происходящем и сделала все, чтобы ее дорога в российский шоу-бизнес была закрыта.

Вера Брежнева лишилась короткой роли в российском популярном сериале «Мажор».

О том, что певица исчезла из одного из эпизодов, рассказала Ксения Собчак, сообщает СтарХит.

«Канал ТВ-3 вырезал момент из сериала „Мажор“ с украинской певицей Верой Брежневой. Она появилась в 10-й серии 2-го сезона в роли камео, играя саму себя. Но на стриминговых платформах эта серия доступна в полной версии», — заметила журналистка в своем Telegram-канале.

Сейчас Брежнева строит карьеру на Украине, она даже запела на родном языке. Хотя раньше блондинка заявляла, что не хочет, чтобы ее считали украинской певицей.