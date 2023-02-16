В Израильском парламенте нашли возможность оказать военную помощь Украине

В парламенте Израиля высказались о готовности предоставить Украине системы предупреждения о воздушном нападении.

Израиль не располагает излишками вооружений, которыми бы страна могла поделиться с Украиной, но есть возможность оказывать гуманитарную поддержку и предоставить средства раннего предупреждения о воздушном нападении, заявил председатель парламента Израиля (кнессета) по иностранным делам.

"Израиль оказывает посильную помощь Украине в гуманитарных вопросах, но может сделать гораздо больше. Но мы можем сделать гораздо больше для помощи гражданскому населению в случае воздушных атак. Я не буду скрывать свою позицию. Мы можем больше помогать Украине", - сказал он.

1 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался о возможности передать Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол", который хорошо себя зарекомендовал при отражении ракетных атак.