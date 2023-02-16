Ивлеева провела День святого Валентина в Нью-Йорке с 20-летним актером Эйдельштейном, с которым в сериале Монастырь играла в постельной сцене
2023-02-16 09:25
Блогер и актриса Настя Ивлеева встретила День всех влюбленных в Нью-Йорке в компании молодого актера Марка Эйдельштейн, с которым у нее в сериале "Монастырь" была постельная сцена.
Настя Ивлеева День всех влюбленных отметила в Нью-Йорке, где засветилась на вечеринке в наряде из атласного красного нижнего белья и просвечивающейся кружевной ткани.
-
Также после романтического праздника Настя разместила совместное фото с молодым актером Марком Эйдельштейном, с которым играла в сериале "Монастырь".
Там у артистов была интимная сцена.
Что связывает знаменитостей неизвестно, а разница в возрасте между ними 11 лет. Ивлеевой - 31 год, а Эйдельштейну - 20.
Опубликовано: Наталья Гончарова