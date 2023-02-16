Ивлеева провела День святого Валентина в Нью-Йорке с 20-летним актером Эйдельштейном, с которым в сериале Монастырь играла в постельной сцене

Также после романтического праздника Настя разместила совместное фото с молодым актером Марком Эйдельштейном, с которым играла в сериале "Монастырь".

Там у артистов была интимная сцена.

Что связывает знаменитостей неизвестно, а разница в возрасте между ними 11 лет. Ивлеевой - 31 год, а Эйдельштейну - 20.