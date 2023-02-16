Пограничники Литвы прекратили транспортное взаимодействие с Беларусью

Пограничная служба Литвы прекратила взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта.

Лива в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с приграничными службами Беларуси по вопросам обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу и повышения пропускной способности, сообщили в Telegram-канале белорусского погранкомитета.

"Служба охраны государственное границы при МВД Литвы уведомила Беларусь о прекращении взаимодействия по вопросам обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу и повышения пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Литва не стала комментировать мотивы принятого решения, подчеркнули в погранкомитет Беларуси.