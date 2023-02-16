ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры во Львовской области

Российские вооруженные силы атаковали критически важные объекты во Львовской области рано утром в четверг, сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Telegram.

"Был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры Львовской области. Раненых и пострадавших нет. Огонь потушен. Подробности позже. Будь осторожен. Не игнорируйте сирены", — написал Козицкий.

Воздушная тревога была объявлена ночью во всех областях Украины. Звуки взрывов были слышны в разных уголках Украины, в том числе в Киеве, Львове и Полтавской области.

"Очередная ракетная атака русских. Ночью атаковали БПЛА и ракетами. К сожалению, есть попадания на севере и западе страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях", — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак указывал, что российские войска несколько изменили тактику.

"Они ведут разведку, нанося удары по ложным целям. Однако с большей частью ракет и беспилотников ПВО справилось", — добавил Ермак.

В среду официальный представитель ВВС Юрий Игнат сообщил, что Россия использовала светоотражающие аэростаты в Украине, в том числе в Киевской области, для обнаружения и подавления ПВО Украины.