Жильцы съемных квартир стали героями порнофильмов, не подозревая об этом

В съемном жилье Волгограда снимали порно без ведома самих участников. Об установленных камерах жильцы арендуемых квартир не знали. Реалити-шоу продавали в США и страны Европы. Об этом сообщили в V1.RU.

Героям роликов давали вымышленные имена, адаптируя их под западную публику: Аксель, Элис, Питер, Диана, Джессика, Даниэль и так далее.

Подпольная студия работала с декабря 2017 года по июнь 2019-го. Ролики публиковались на ресурсе LifeUnderCam, онлайн-трансляцию вели из нескольких квартир в Кемерово и Волгограде.

Комнаты были оснащены камерами слежения, позволяющими тайно подсматривать за интимной жизнью жильцов.

В "звезды" порноиндустрии попали в том числе две девушки, не подозревавшие, что за их нетрадиционными отношениями следят заграничные зрители.

После обысков были обнаружены более 20 камер. От подписчиков мошенники получили около 3 млн рублей.

Лидером подпольной студии является 34-летний житель Волгограда, которому помогали еще 10 человек в возрасте 24-42 лет.