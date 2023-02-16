Рассада петунии: опытные садоводы рассказали, как ее вырастить самому

Это растение требует особого подхода, оно нередко гибнет на стадии всходов, не успевая вырасти.

Петуния - одно из самых популярных растений. Оно способно преобразить любую усадьбу, за что его любят практически все дачники.

Однако из-за сложности и ее капризов цветка многие садоводы предпочитают купить готовую рассаду. Но, если все сделать правильно, запастись терпением, реально вырастить рассаду своими силами.

Какие правила при этом нужно соблюдать? Как советует автор канала "Дачный вопрос" на платформе Дзен, семена петунии маленькие, посадить их равномерно очень сложно. На первых порах трогать всходы категорически запрещается.

При этом при плотной посадки ростки будут конкурировать, вытягивать, терять свои силы. Как их посеять пореже и равномерно? Нужно использовать снег (можно взять его из морозильной камеры).

Распределить равномерно по грунту, чтобы были видны семена. Снег также закалит семена и в будущем растение будет меньше болеть.

Для уверенного роста рассаде петунии нужно от 12 часов освещения, потому этот аспект тоже нужно учесть, обеспечив сеянцы надлежащим освещением. Также нужно соблюдать температурный режим. Температура воздуха должна быть не ниже 22 градусов. Когда сеянцы окрепнут, ее можно понизить до 20 градусов.

Перед посадкой нужно промыть и продезинфицировать ящики, почву прокалить. Своевременно проветривать ящики, не забывать о поливе.