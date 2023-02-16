Любимые мускул-кары американцев 70-х годов

В середине шестидесятых годов с появлением первых мускул-каров автомобильная промышленность претерпела кардинальные изменения.

Самой большой проблемой для американских автопроизводителей было сохранить производство с теми же показателями продаж в следующем десятилетии, предлагая спортивные автомобили, которые должны были соответствовать современным тенденциям и технологиям.

Эти мускул-кары 70-х были встречены с энтузиазмом, и сегодня они по-прежнему остаются одними из самых крутых автомобилей всех времен.

1970 Chevrolet Impala

Chevy Impala был победителем в 60-х годах, и этот фейслифтинг 1970 года подтвердил его превосходство среди полноразмерных мускул-каров.

Массивные размеры и баланс между элегантностью и спортивностью сделали Impala 70-х годов одним из самых популярных автомобилей десятилетия.

Огромный двигатель 502ci (8,2 л) был не самым экономичным, но он придавал автомобилю определенную маневренность и мощность несмотря на вес.

1973 Buick Riviera

Buick Riviera появился на свет с целью объединить роскошь, высококачественные материалы и отделку со спортивностью и приличной мощностью.

Buick Riviera 1973 года выпуска является частью своеобразного семейства "boat tail", которое началось в 1971 году и закончилось в 1973-м.

В этом автомобиле есть несколько интересных особенностей, таких как деревянные вставки в интерьере, 6-позиционные сиденья с электроприводом, электрические стеклоподъемники и электропривод открывания багажника.

Считается, что пробег этой конкретной модели составляет всего 37000 км., и она определенно является ярким образцом американской истории.

1973 Chevrolet Camaro Z28

Chevrolet Camaro, несомненно, является одним из самых продаваемых автомобилей в истории.

Camaro 1973 года подтверждает свою славу крутым фейслифтингом, с более низкой решеткой радиатора.

Этот Z28 Camaro со специальным пакетом оборудования оснащен двигателем 350ci и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

И какой автомобильный фанатик не захотел бы такой автомобиль?!

1970 Dodge Hemi Challenger R/T Convertible

1970 год стал таким знаковым, отчасти благодаря выпуску могучего Dodge Challenger, который кардинально изменил правила игры в мире мускулкаров.

Этот автомобиль был оснащен дополнительной откидной крышей, позволяющей легко переключаться с диких гонок на поездки по пляжу.

Именно эта модель является супер редкой жемчужиной, потому что это один из 5 кабриолетов Hemi Challenger R / T, выпущенных с 4-ступенчатой коробкой передач в 1970 году.

Также оснащенный заводской комплектацией 4.10 Super Track Pack и оригинальным двигателем Hemi.

1970 Dodge Charger R/T

Ладно, на самом деле это не тот цвет кузова, который сделал Dodge Charger одним из самых узнаваемых мускул-каров всех времен.

Интересно, однако, что в начале 1970 года Dodge выпустила новую группу специальных весенних цветов, среди которых был wild code FM3 Panther Pink, который можно увидеть здесь на этом 1970 Charger R/T.

Этот автомобиль оснащен шестицилиндровым двигателем Magnum мощностью 440 л.с.

Большой и тяжелый, но в то же время мощный, Charger сразу же стал одним из самых ценимых американских автомобилей, а его спартанские, непосредственные и агрессивные линии определили вневременной дизайн, в который все по-прежнему влюблены.

1971 Chevrolet Chevelle SS Convertible

Chevelle - один из самых продаваемых мускулкаров среднего размера легендарного десятилетия, когда началось массовое производство автомобилей этой категории.

Формула его успеха очень проста: чистый дизайн, доступная цена и высокопроизводительные двигатели. Один из них особенно выделялся на фоне остальных: легендарный 454ci Big Block.

Когда пакет SS поставляется вместе с откидным верхом, сделка немедленно совершается.

Комплектация Chevelle SS включает в себя мощную подвеску и тормоза, куполообразный капот и окрашенные в серебристый цвет стальные 5-спицевые колеса с яркими центральными колпаками и накладными кольцами.

1971 Ford Mustang Boss 351 Fastback

Mustang, наряду с Camaro, является самым легко узнаваемым мускул-каром во всем мире.

Первые поколения Mustang принесли ему славу, а поколение начала 70-х укрепило эту репутацию.

Как и в случае с предыдущим Boss 302, Boss 351 отличался выдающимися характеристиками, отличным крутящим моментом и улучшенной управляемостью.

Ускорение было потрясающим: новый Mustang разгонялся с 0 до 100 километров в час менее чем за 6 секунд со скоростью более 160 километров в час.

1971 Plymouth Hemi Cuda

Нельзя сказать "HEMI", не сказав "Cuda" в конце.

Хотя несколько Mopar обязаны своей славой легендарному HEMI Big Block, Plymouth Barracuda, похоже, является самым культовым автомобилем, представленным в этом блоке.

Что удивительно в этом конкретном автомобиле, так это то, что он не подвергался ремонту и прекрасно сохранился в своем первоначальном состоянии.

Хотя автомобили созданы для того, чтобы ими управляли, этот может быть наглядным примером того, насколько высоко ценился этот дико выглядящий, мощный автомобиль на самом деле.

1973 Pontiac Trans Am Super Duty

Pontiac Trans Am 1973 года выпуска отличается таким классным дизайном, который выглядел современно в начале 70-х и оставался таковым и в последующие десятилетия.

Особенно ценились фастбэк и более утонченная разделенная передняя решетка радиатора.

Лучшим двигателем был выбран новый SD 455 ci V8, собранный вручную агрегат, включающий усиленный блок, специальный кулачок, алюминиевые поршни и клапаны большого размера.

Выходная мощность этого сверхмощного двигателя составляет около 360 л.с.

1971 Plymouth Hemi Road Runner

В 1969 году было выпущено всего 10 HEMI Plymouth Roadrunners, и это сделало этот автомобиль супер коллекционным и востребованным многими любителями и коллекционерами.

Это способствовало росту известности самой модели, которая оказалась самой продаваемой в 70-х годах.

Под капотом Air Grabber находится силовая установка 426 Hemi V8 с двумя 4-цилиндровыми карбюраторами, головками Hemi, ориентированными на NASCAR.

В паре с 4-ступенчатой коробкой передач RoadRunner развивает около 425 л.с., что делает его одним из самых популярных мускул-каров 70-х.