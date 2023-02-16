Главврач больницы Коммунарка Проценко оценил шансы Костомарова выжить

Главврач больницы "Коммунарка" Денис Проценко рассказал, что, когда Романа Костомарова госпитализировали, шансы его выжить были очень малы. Как обстоит дело сегодня?

Главный врач больницы "Коммунарка" Денис Проценко, где наблюдается Роман Костомаров, сообщил, что анализы фигуриста свидетельствовали о ничтожно маленьких шансах выжить, когда его госпитализировали.

Медик не стал скрывать, что методы, используемые для спасения жизней, могут привести к тем или иным осложнениям, которые в будущем могут привести к операциям.

Проценко объяснил, что лечащие спортсмена врачи избрали единственный вариант, позволивший Роману спасти жизнь. Каждое решение принималось с согласия самого Романа и его близких.