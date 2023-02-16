В России с помощью ИИ будут делать прогнозы возможных массовых протестов

Предсказывать вероятность возникновения беспорядков будут с помощью компьютера. ГОСТ по эксплуатации специальной программы обретет законную силу с 1 июля текущего года. Об этом сообщили в V1.RU.

Способ расчета вероятности появления массовых народных волнений поможет определить, насколько высок шанс начала протеста, митинга или другой подобной акции.

Этим займется специальное программное обеспечение. Соответствующий документ носит название «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Безопасный город.

Прогнозирование последствий возникновения массовых беспорядков. Общие требования». Разработали его в ООО "Национальный Центр Информатизации".

Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Делать прогнозы будут, опираясь на данные по всем массовым беспорядкам, случившимся на определенной территории за последние 5 лет, включая дату, точное время, названия мероприятий, принесенный ущерб, количество участников и их характеристика.

В качестве входных данных для совершения прогноза будут использоваться даже метеорологические условия в момент протекания протестной акции: скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление.

Вся информация будет обработана ИИ и на ее основе программа определит вероятность возникновения массовых беспорядков в будущем.

Доступны будут краткосрочные (на ближайшие 3 ч) и среднесрочные прогнозы (на 10 суток).