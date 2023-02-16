Многие считают, что термины «спойлер» и «антикрыло» обозначают одно и то же. На самом деле это не так
Поскольку и спойлеры, и антикрылья являются элементами аэродинамического обвеса, многие водители привыкли использовать эти термины как взаимозаменяемые.
Да, они выполняют схожие функции, однако их предназначение и принцип работы совершенно разные.
Антикрыло предназначено для увеличения прижимной силы, в то время как спойлер используется для прерывания воздушного потока над кузовом автомобиля и достижения вполне определённых аэродинамических целей (например, уменьшение лобового сопротивления или защита окон от грязи).
Как работает антикрыло:
Для того, чтобы лучше понять функцию антикрыла, можно рассмотреть профиль крыла самолёта, именуемый аэродинамическим профилем. Поскольку, чтобы взлетать и оставаться в воздухе, самолётам нужна подъёмная сила, форма их крыльев образует область низкого давления над верхней поверхностью и более высокого давления – под ней.
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Это достигается за счёт увеличения верхней (выпуклой) поверхности крыла, относительно почти плоской нижней.
В результате, поток воздуха над крылом ускоряется, а разница давлений создаёт подъёмную силу.
Важно отметить, что воздух должен проходить по обеим поверхностям: если исключить из уравнения хотя бы одну из них, схема перестанет работать.
При этом нельзя забывать, что крылья создают аэродинамическое сопротивление, нагружающее двигатель и влияющее на расход топлива.
Теперь вернёмся к антикрылу, которое обычно находится в задней части автомобиля.
Если бы мы использовали тот же аэродинамический профиль, что и в авиастроении, то антикрыло создавало бы подъёмную силу, делая заднюю часть машины неустойчивой.
Но если перевернуть конструкцию вверх ногами – она создаст отрицательную подъёмную силу и прижмёт заднюю часть автомобиля к дороге.
Использование антикрыла – самый простой способ улучшить устойчивость даже на высоких скоростях, правда за счёт дополнительного лобового сопротивления.
Опубликовано: Антон Райт