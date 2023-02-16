Многие считают, что термины «спойлер» и «антикрыло» обозначают одно и то же. На самом деле это не так

Это достигается за счёт увеличения верхней (выпуклой) поверхности крыла, относительно почти плоской нижней.

В результате, поток воздуха над крылом ускоряется, а разница давлений создаёт подъёмную силу.

Важно отметить, что воздух должен проходить по обеим поверхностям: если исключить из уравнения хотя бы одну из них, схема перестанет работать.

При этом нельзя забывать, что крылья создают аэродинамическое сопротивление, нагружающее двигатель и влияющее на расход топлива.

Теперь вернёмся к антикрылу, которое обычно находится в задней части автомобиля.

Если бы мы использовали тот же аэродинамический профиль, что и в авиастроении, то антикрыло создавало бы подъёмную силу, делая заднюю часть машины неустойчивой.

Но если перевернуть конструкцию вверх ногами – она создаст отрицательную подъёмную силу и прижмёт заднюю часть автомобиля к дороге.

Использование антикрыла – самый простой способ улучшить устойчивость даже на высоких скоростях, правда за счёт дополнительного лобового сопротивления.