Дарья Мороз в перый раз показалась в обществе со своим новым избранником

Актриса, известная по сериалу "Содержанки", появилась на публике с новым избранником, знаменитым музыкантом.

Дарья Мороз, пережив развод с режиссером Константином Богомоловым, несколько лет была без пары. Теперь у нее новые романтические отношения с Петром Дрангой, аккордеонистом.

Влюбленные не скрывают свою привязанность друг к другу и открыто демонстрируют нежные чувства на людях. Дарью и Петра впервые увидели вместе на премьере сезона "Содержанок".

Актрисе 39 лет, у нее за плечами 2 брака, есть 12 летняя дочь. Ее 38-летний избранник - талантливый музыкант, актер и дирижер.