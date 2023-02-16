Фанатка пирсинга стремится к тому, чтобы носить на себе 20000 украшений, включая украшения внутри её тела

Уроженка Бразилии, которая сейчас живёт в Эдинбурге (Шотландия), попала в Книгу рекордов Гиннеса как женщина с самым большим количеством пирсинга.

В данный момент Элейн Дэвидсон носит 15000 украшений, включая 3500 украшений во влагалище (по крайней мере, так она утверждает).

Несмотря на то, что весит вся эта красота 3 килограмма, женщина хочет увеличить количество пирсинга и довести его до 20000.

Правда, для этого ей придётся отправиться в США, ведь мастера пирсинга из Великобритании не желают делать такую процедуру на женских половых органах, считая это слишком опасным.

Элейн рассказала, что, конечно же, привлекает к себе немало внимания. Она привыкла слышать как позитивные, так и резко негативные комментарии, но научилась не прислушиваться к чужому мнению и жить в гармонии с самой собой.

Чудачка с юмором отвечает на самые неловкие вопросы, большинство из которых связано с пирсингом внутри её тела. Например, когда даму спрашивают, не слишком ли громок звон металла, когда она спит, Элейн с улыбкой отвечает, что всё зависит от того, с кем именно она спит.