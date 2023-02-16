Женщина, обвиняемая в убийстве своего бойфренда, напала в суде на собственного адвоката

Тейлорс Кэнси из Висконсина (США) предстала перед судом за то, что год назад она убила и расчленила своего бойфренда.

Агрессивная обвиняемая сумела отличиться даже во время очередного судебного слушания.

По невыясненной причине она неожиданно напала на собственного адвоката, защищавшего её.

В ситуацию пришлось вмешаться приставу, который повалил 25-летнюю женщину на пол и удерживал её от дальнейшей расправы над неугодным юристом.

Судебное разбирательство приостановили, и учитывая эксцентричный поступок дамы, предстоит выяснить, достаточно ли она компетентна, чтобы в дальнейшем предстать перед судом.