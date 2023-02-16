Российская армия овладела всеми господствующими высотами над Бахмутом

В результате активных наступательных действий, российская армия овладела всеми господствующими высотами в окресностях Бахмута (рос. название- Артемовск), заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Ключевые успехи у нас в разоне Артемовска. Нащи ребята оседлали все господствующие высоты. У ВСУ остался фактически один коридор, по которому можно организовать снабжение украинской группировки в городе", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".