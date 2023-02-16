Тюменские врачи удалили из матки пациентки опухоль, которая весила 9 кг

Новообразование занимало собой всю брюшную полость и сильно давило на внутренние органы. Во время операции 51-летней женщине удалили огромную злокачественную опухоль. Об этом сообщается в 72.RU.

Обследование пациентки показало у нее лейомиосаркому тела матки. Это очень редкий вид опухоли, причины возникновения которой врачам до сих пор неизвестны.

Преклонный возраст может выступать как один из факторов риска.

Расим Тамразов, главврач Медицинского города:

У пациентки отмечалось снижение функции одной из почек, усугубила ситуацию компрессия опухоли. Поэтому перед тем как приступить к операции, пациентка прошла тщательное обследование и подготовку к оперативному лечению. Функция почек была сохранена на 50 %, что позволило выполнить операцию.

Операция продолжалась несколько часов, в процессе были удалены две опухоли общим весом на 9 кг диаметром 35 и 15 см.