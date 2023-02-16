Глава Офиса Зеленского рассказал о новой тактике российской армии в Украине

2023-02-16 11:47

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об изменении тактики российской армии в Украине.

Российская армия изменила тактику ведения боевых действий в Украине, начав активно применять "фальш-цели", заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

"Россияне меняют тактике ведения боевых действий. Они проводят активную разведку. Активно применяют фальш-цели", - сказал он.

Андрей Ермак также подтвердил появившуюся в СМИ информацию о взрывах, прогремевших во Львовской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины.

Опубликовано: Максим Алексеев









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