Пожилая жительница Петербурга сварилась живьем в своей ванне
2023-02-16 11:55
Об этом рассказало в своем телеграм-канале информационное издание 78.ru. Женщина пережила блокаду Ленинграда, но умерла от кипятка в собственной ванной.
Пострадавшая была одной из тех кто пережил блокадный Ленинград, ее знали как ветерана труда.
94-летняя женщина собралась принять ванну, и когда погрузилась в воду, внезапно произошел прорыв трубы с горячей водой.
Смеситель вырвало от сильного напора. Пенсионерка проживала одна в квартире.
Она не смогла самостоятельно выбраться из ванны и сварилась живьем в кипятке, получив ожоги, несовместимые с жизнью.
Опубликовано: Храмова Оксана