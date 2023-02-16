Пожилая жительница Петербурга сварилась живьем в своей ванне

Об этом рассказало в своем телеграм-канале информационное издание 78.ru. Женщина пережила блокаду Ленинграда, но умерла от кипятка в собственной ванной.

Пострадавшая была одной из тех кто пережил блокадный Ленинград, ее знали как ветерана труда.

94-летняя женщина собралась принять ванну, и когда погрузилась в воду, внезапно произошел прорыв трубы с горячей водой.

Смеситель вырвало от сильного напора. Пенсионерка проживала одна в квартире.

Она не смогла самостоятельно выбраться из ванны и сварилась живьем в кипятке, получив ожоги, несовместимые с жизнью.