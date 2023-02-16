Лукашенко назвал одно условие вступления Беларуси в войну против Украины

Александр Лукашенко назвал единственное условие при котором Беларусь вступит в войну против Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны воевать вместе с россиянами против Украины только в случае агрессии в отношении республики.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию, то ответ будет жесточайший. Война приобретет совершенно другой характер", - сказал он.

Александр Лукашенко уточнил, что это касается не только Украины, но и других стран.

"Мы мирные люди, но хорошо знаем, что такое война. Мы ни в коем случае не собираемся вводить войска на территорию Украины. Если только они сами не совершат агрессию", - подчеркнул президент Беларуси.

Белорусский лидер напомнил, что Минск остается союзником Москвы и у двух стран есть совместная группировка войск.