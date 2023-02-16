Newsweek: США дают Украине «последний шанс» переломить динамику боев

Издание сообщает о том, Вашингтон послал Киеву недвусмысленный сигнал об ограниченности западной военной помощи.

Официальные представители США в частном порядке сообщают властям Украины, что западная помощь может закончится, пишет Newsweek.

"Нинешние признаки нежелания финансировать Украину являются выражением того, что Киев должен не просто продолжать сопротивляться, но и совершить что-то значительное на поле боя. Совершить коренной перелом, изменить динамику", - сказал он.

Newsweek приходит к выводу, что дальнейшее финансирование Киева, без видимых успехов на поле боя, может привести к расколу между США и континентальными державами Европы.