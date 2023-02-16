Лукашенко допустил проведение мобилизации в Беларуси

Президент Беларуси высказался о том, при каких условиях может быть проведена мобилизация.

Белорусский президент высказался о возможности проведения мобилизации в Республике. По его словам, в белорусских законах про прописано.

Александр Лукашенко отметил, что мобилизация может проводиться, если над белорусским государством нависнет военная угроза. При этом сейчас, по словам Лукашенко, такой угрозы нет.

"Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет", - заявил Лукашенко.