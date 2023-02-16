«Пул Первого»: Лукашенко принял «большой десант» иностранных журналистов

Александр Лукашенко согласился ответить на вопросы иностранных журналистов без предварительной договорённости о встрече.

16 февраля Telegram-канал белорусского президента "Пул Первого" уведомил, что сегодня Александр Лукашенко принял "большой десант" иностранных журналистов в минском Дворце Независимости. Известно, что репортёры прибыли для общения с Лукашенко, не договариваясь о встрече с президентом Беларуси заранее.

Несмотря на отсутствие предварительных договорённостей, Александр Лукашенко принял решение провести беседу с пулом зарубежных представителей прессы.