«Пул Первого»: Лукашенко принял «большой десант» иностранных журналистов
2023-02-16 12:53
Александр Лукашенко согласился ответить на вопросы иностранных журналистов без предварительной договорённости о встрече.
16 февраля Telegram-канал белорусского президента "Пул Первого" уведомил, что сегодня Александр Лукашенко принял "большой десант" иностранных журналистов в минском Дворце Независимости. Известно, что репортёры прибыли для общения с Лукашенко, не договариваясь о встрече с президентом Беларуси заранее.
Несмотря на отсутствие предварительных договорённостей, Александр Лукашенко принял решение провести беседу с пулом зарубежных представителей прессы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей