Протасевич признал вину в полном объеме

Об этом сам оппозиционер заявил журналистам информационного агентства «Минск-Новости» перед началом рассмотрения уголовного дела против него, Путило и Рудика Минским областным судом.

Один из фигурантов уголовного дела, заведенного против представителей признанной в Беларуси террористической организации Роман Протасевич полностью признал свою вину.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он заявил: «Да, в полном объеме».

При этом Протасевич отметил, что психологически и морально готов к любому решению, которое будет принято Минским областным судом. Как подчеркнул оппозиционер, от него лично уже ничего не зависит.

Помимо Протасевича, фигурантами уголовного дела являются Степан Путило и Ян Рудик, однако они находятся за границей, в суд не явились, поэтому разбирательство в их отношении будет проводиться заочно.