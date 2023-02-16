Домина: благодаря врачам Костомаров заново родился

Жена Романа Костомарова Оксана Домина утверждает, что врачи совершили чудо, стабилизировав состояние её супруга.

В четверг днём Оксана Домина публично заявила, что медицинский персонал больницы "Коммунарка" фактически совершил чудо, сумев добиться стабилизации состояния здоровья российского фигуриста Романа Костомарова, благодаря чему он заново родился.

При этом Домина признала, что медики изначально рассказали о тяжёлых последствиях болезни для здоровья Костомарова.

Накануне ряд сотрудников "Коммунарки" в беседе со СМИ заявили, что у Романа Костомарова появились серьёзные шансы на выздоровление несмотря на то, что ранее фигуристу ампутировали обе стопы и некоторые пальцы рук.