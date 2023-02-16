Кимаковский: войска РФ взяли все важные высоты в районе Артемовска

Советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал о новых успехах российских военных на Артемовском направлении.

Персональный советник ВРИО губернатора Донецкой Народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский утверждает, что войска России установили единоличный контроль над всеми стратегически важными высотами вокруг Артемовска. При этом Кимаковский отметил, что бойцы ВСУ в Артемовске имеют доступ лишь к одному логистическому коридору для пополнения припасов.

Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские военные смогут взять под свой контроль Артемовск уже в марте или апреле.