Politico: ЕС не смог согласовать 10 пакет санкций против России из-за каучука

Представители Евросоюза не смогли согласовать десятый антироссийский пакет санкций.

Журналисты американской газеты Politico утверждают, что на минувшем заседании постоянных представителей Европейского Союза в Брюсселе члены содружества не сумели согласовать содержание десятого пакета санкционных мер в отношении России из-за нежелания некоторых постпредов ЕС включать в список санкций запрет на импорт российского каучука.

По данным Politico, представители Германии и Италии в Евросоюзе выступили против включения российского каучука в список санкций, в то время как Польша поддержала подобные меры давления на Москву.