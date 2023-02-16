В США 33-летний заключенный умер в тюрьме в морозильной камере, куда его поместили в качестве "наказания"

Трагедия произошла в штате Алабама, мать погибшего подала иск против шерифа округа и сотрудников колонии.

Сотрудники тюрьмы округа Уокер якобы поместили 33-летнего Энтони Митчелла "в удерживающее кресло в морозильную камеру тюремной кухни. И оставили его там на несколько часов.

Как уточняют СМИ, это могло быть сделано "в качестве наказания". Мужчина умер 26 января.

"В то время как Тони томился голый и умирал от переохлаждения, и его шансы на выживание таяли, многочисленные сотрудники исправительных учреждений и медицинский персонал подходили к открытой двери его камеры, чтобы понаблюдать за его состоянием и развлечься", - написали родные погибшего в жалобе.

Согласно поданному ими иску, сотрудники тюрьмы, забрав обмякшего заключенного из холодильника, посадили его в машину шерифа утром 26 января и отвезли в больницу вместо того, чтобы вызвать скорую помощь.

Врач, осматривавший Митчелла, написал:

"Я не уверен, при каких обстоятельствах пациент содержался в заключении, но трудно понять ректальную температуру 22 ° по Цельсию, когда кто-то находится в тюрьме. Причина его переохлаждения не ясна. Я не знаю, мог ли он подвергнуться воздействию холодной среды. Я верю, что переохлаждение было основной причиной его смерти".

Судебно-медицинский эксперт округа Уокер еще не опубликовал отчет о вскрытии Митчелла. Но в иске родные написали, что им "ясно, что смерть Тони была неправомерной, результатом ужасающего, злонамеренного обращения и преднамеренного безразличия".

Мать Митчелла, Маргарет Митчелл, подала иск против шерифа округа Уокер Ника Смита, 10 сотрудников исправительных учреждений, двух медсестер и одного следователя.

Офис шерифа округа Уокер первоначально арестовал Митчелла 12 января по звонку одного из его "обеспокоенных" членов семьи. Звонивший сообщил, что Митчелл намекал, что может "причинить вред себе или другим".

"Митчелл немедленно выхватил пистолет и произвел по меньшей мере один выстрел в полицейских, прежде чем отступить в лесистую местность за своим домом", - сообщили тогда в офисе шерифа.

Митчелл имел наркотическую зависимость, он жил один, но мать оплачивала его счета и приносила ему еду.