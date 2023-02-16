Сын Жириновского арестован на 15 суток за пьяную драку с полицейскими

Олег Эйдельштейн, являющийся сыном покойного Владимира Жириновского, приговорён к 15 суткам административного ареста.

Журналисты российской газеты "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы сообщают, что Олег Эйдельштейн получил 15 суток административного ареста за драку с сотрудниками правоохранительных органов, которые прибыли в ресторан по вызову, где отдыхал сын Жириновского.

Известно, что в момент приезда полицейских Эйдельштейн вёл себя агрессивно, оскорблял сотрудников МВД и даже ударил одного из них, ввиду чего был задержан.