Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле считали возможным выполнение Минских соглашений со стороны Киева.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что администрация Кремля не испытывала пессимизма в отношении Минских соглашений, считая, что украинская сторона в состоянии их выполнить для урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам Пескова, пессимизм в отношении "Минска-2" появился у правительства России незадолго перед началом спецоперации в Украине, поскольку в Кремле увидели, что власти Франции, Германии и администрация Киева не хотят выполнять взятые на себя обязательства.

Примечательно, что ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что Украина использовала Минские соглашения для подготовки к войне с Россией.