Госдума приняла закон о прекращении действия договоров СЕ в отношении России

16 февраля Госдума ратифицировала закон о прекращении действия международных соглашений Совета Европы в отношении Российской Федерации.

16 февраля пресс-служба российской Государственной думы сообщила, что сегодня депутаты ведомства приняли закон, согласно которому международные договоры Совета Европы более не действуют в отношении России. Среди таких договоров фигурируют Конвенции по правам человека и противодействую терроризму, а также сам устав Совета Европы.

Накануне Владимир Путин сообщил, что выход России из СЕ не помешает правительству гарантировать соблюдение прав граждан страны. Также Путин отметил, что действия Совета Европы стали политизированными.