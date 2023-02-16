Данилов: Украина «демонтирует» Россию как государство

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о намерении Киева "демонтировать" Россию.

Лидер украинского Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов принял участие в телемарафоне "Единые Новости", где публично заявил, что по итогам завершения российской спецоперации в Украине Россия будет "демонтирована" как государство, поскольку с её территории уходят угрозы для всего мира.

По мнению Данилова, уже к лету 2023 года часть российских территорий могут отойти к другим странам, включая саму Украину, которая намеревается захватить Крым и Донбасс.