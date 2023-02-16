BMW iX5 на водородных топливных элементах поступает в производство
На прошлой неделе BMW объявила о начале производства водородно-электрических внедорожников BMW X5 на малообъемном опытном заводе в Мюнхене, Германия.
Водородно-электрический автомобиль - это, по сути, электромобиль, который использует водородный топливный элемент для питания электродвигателя вместо батареи.
Топливный элемент объединяет водород с кислородом из воздуха в процессе, практически не содержащем выбросов, который вырабатывает электричество, которое затем может быть использовано для питания автомобиля либо напрямую, либо через промежуточную батарею.
В случае с водородно-электрическим X5 от BMW, получившим название BMW iX5 Hydrogen, топливный элемент расположен спереди и черпает водород из двух баков, один из которых находится в туннеле трансмиссии, а другой - под задним сиденьем.
Единственный электродвигатель приводит в движение задние колеса.
Опубликовано: Игнат Ветров