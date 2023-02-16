Мэр Новосибирска Локоть призвал Брыльску приехать в город после слов актрисы о нищете россиян

Глава Новосибирска Анатолий Локоть пригласил актрису Барабару Брыльску посетить его город после того, как она заявила о нищете россиян.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил Барбару Брыльску на День города, который будут отмечать летом, после слов актрисы о том, что в РФ достойно живут только москвичи и петербуржцы.

Локоть выразил сомнение в том, сможет ли принять его предложение знаменитость после ее слов в адрес российских жителей.

Глава города с сожалением высказался о том, что любимая многими актриса, звезда легендарного советского фильма "Ирония судьбы" допускает себе высказывания против РФ и россиян.