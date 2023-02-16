В центральных областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что в трёх центральных областях Украины объявлена воздушная тревога.

В четверг днём, 16 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Черкасской, Криворожской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога.

На данный момент какой-либо информации о «прилётах» по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в данных областях нет.