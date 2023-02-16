Китаянка стащила у подруги немало предметов роскоши и заменила их подделками

Жительница Чанчуня (Китай) по фамилии Цао купила новый дом, но из-за занятости не могла лично следить за ремонтными работами.

Но для решения подобных проблем существует дружба, так что Цао передала ключ от дома своей подруге Лю, чтобы приятельница следила за порядком и за тем, как идёт ремонт.

Вот только хитрая дама воспользовалась неожиданной возможностью поправить своё финансовое положение и принялась обкрадывать богатую приятельницу.

Лю стащила у Цао около 20 предметов роскоши, включая сумки «Hermes» и «Louis Vuitton», украшения «Bulgari» и различную брендовую одежду.

Чтобы хозяйка не обнаружила пропажу раньше времени, воровка нашла в интернете подделки, копирующие украденные вещи, купила их и подложила вместо похищенных подлинников.

Но Цао всё-таки поняла, что многие её дорогие вещи враз стали фальшивками, после чего написала заявление в полицию.

Кстати, женщина до последнего не верила, что за всеми этими злодеяниями стоит её лучшая подруга, но полицейские докопались до правды, несмотря даже на то, что Лю активно вводила следствие в заблуждение.

Когда правда открылась, Лю повинилась перед Цао, которую обокрала на сумму примерно 137000 долларов.

Теперь преступнице предстоит мучиться раскаянием в тюрьме, куда она села на 12 лет.