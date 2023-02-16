Путин: власти России рассматривают вопрос о поддержке семей участвующих в СВО бойцов ЧВК

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России рассматривают вопрос о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК.

16 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой заявил, что в настоящее время власти России прорабатывают вопрос возможности оказания помощи семьям участвующих в спецоперации по защите Донбасса бойцов частных военных компаний.

Путин подчеркнул, что все участники специальной военной операции России на Украине выполняют священный долг перед Родиной не только как гражданина, но и как слуги своего Отечества и социальные гарантии для них должны быть равны.