Путин: власти России рассматривают вопрос о поддержке семей участвующих в СВО бойцов ЧВК
2023-02-16 16:00
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России рассматривают вопрос о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК.
16 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой заявил, что в настоящее время власти России прорабатывают вопрос возможности оказания помощи семьям участвующих в спецоперации по защите Донбасса бойцов частных военных компаний.
Путин подчеркнул, что все участники специальной военной операции России на Украине выполняют священный долг перед Родиной не только как гражданина, но и как слуги своего Отечества и социальные гарантии для них должны быть равны.
Опубликовано: Диана Мудреченко