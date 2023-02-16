Виктор Медведчук призвал граждан Украины объединиться против главы киевского режима Владимира Зеленского, сражающегося до последнего украинца в интересах Запада.

16 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что председатель политсовета запрещённой на Украине «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медвечук обратился к украинцам с призывом объединиться против действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступлениям», — сказал Медведчук.

Виктор Медведчук подчеркнул, что «есть сегодня по факту другая Украина», которая не разделяет стремление Зеленского «вести войну до последнего украинца в интересах Запада».