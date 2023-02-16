Уоллес: помощь Украине истощила военные запасы Европы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что оказание помощи Украине истощило военные запасы Европы.

16 февраля британское интернет-издание The Independent сообщило, что глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес признал факт того, что военные запасы Европы истощены из-за накачки киевского режима оружием.

«Наши боеприпасы, уровень обороноспособности, наша способность противостоять атакам сейчас находятся, что мы называем, “ниже плинтуса”», — сказал глава британского оборонного ведомства.

Уолесс также выразил свою уверенность в необходимости увеличения объемов финансирования оборонной сферы во времена, когда мир становится «гораздо более опасным и нестабильным».