Глава СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев является ответственным за распад СССР.

16 февраля глава украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов публично заявил, что правительство Украины "развалило" Советский Союз, намереваясь добиваться планомерного распада Российской Федерации на множество отдельных государств. По мнению Данилова, Россия является источником угрозы для всего мира.

Также Алексей Данилов заверил, что после завершения российской спецоперации некоторые территории РФ могут выйти из-под контроля Москвы, перейдя в состав других стран.