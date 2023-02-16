В легких Романа Костомарова обнаружили жидкость

Состояние звезды опять ухудшилось, у легендарного фигуриста не фигурирует правое легкое.

У Романа Костомарова диагностированы проблемы с легкими: там скапливается жидкость. Кроме того, у фигуриста увеличивается поражение сосудов, сообщает КП.

Издание уточняет, что правое легкое у спортсмена почти не функционирует, а у левого работает лишь нижняя доля. У пациента выявили гидроторакс. Речь идет о скоплении жидкости в плевральной полости. Это случилось по причине нарушения оттока лимфы из легочной ткани.

Главврач Коммунарки, где лечится спортсмен, ранее сообщил, что у Костомарова почти все органы отказали из-за вирусно-бактериальной инфекции.

"Бактерия, которую выявили при поступлении, дала понять, что течение болезни будет тяжелым и что оно будет протекать с некрозами, некротическим поражением мышц", - рассказывал Денис Проценко

Проценко отметил, что у фигуриста была тяжелая полиорганная недостаточность, с полной анурией - отсутствием мочевыводящей функции почек. При этом, по его словам, Роман начал дышать сам.

Доктор при этом в прогнозах был осторожен, признав, что ситуация в любой момент может измениться.